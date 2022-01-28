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Хотят ли русские войны - главный вопрос всей мировой политики

Хотят ли русские войны - главный вопрос всей мировой политики

В повестке предстоящего сегодня телефонного разговора Путина и Макрона этот вопрос вряд ли стоит, но то, что именно он сейчас, как и последние несколько месяцев медийной агрессивной истерии в отношении нашей страны, едва ли не главный, вполне очевидно Нынешняя дипломатическая активность европейцев, делегировавших на этот раз Парижу, как временному председателю в ЕС, полномочия главного переговорщика, объясняется просто: странам — членам сообщества очень не хочется попадать между молотом и наковальней и рисковать пусть и скромным, но своим благополучием ради громких лозунгов, к тому же выдвигаемых чужими персонажами и в отношении совершенно и бесконечно посторонней европейцам Украины.

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