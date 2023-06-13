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Авиация группировки «Запад» нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов на Купянском направлении

Авиация группировки «Запад» нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов на Купянском направлении

Группировка войск «Запад» с применением авиации поразила на Купянском направлении пункты временной дислокации, личный состав, вооружение и технику подразделений Вооруженных сил Украины и теробороны.

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