РИАН: ВС РФ поразили пункт дислокации БПЛА ВСУ одним снарядом «Краснополь» Российские военные 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии группировки «Центр» одним снарядом «Краснополь» поразили пункт дислокации операторов дронов ВСУ на красноармейском направлении.
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