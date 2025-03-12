FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Красивое лицо,«Безумное лицо»: ...
  • Ольга Александрова
    Если срочно не урегулировать приезд «специалистов» на заработки такие погромы будут не только в Екатеринбурге.Толпа иностранцев...
  • Лидия Санникова
    Укроотродье... Не брать зверье в плен.В России рассказа...

Российские военные одним снарядом поразили пункт дислокации операторов дронов ВСУ

Российские военные одним снарядом поразили пункт дислокации операторов дронов ВСУ

РИАН: ВС РФ поразили пункт дислокации БПЛА ВСУ одним снарядом «Краснополь» Российские военные 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии группировки «Центр» одним снарядом «Краснополь» поразили пункт дислокации операторов дронов ВСУ на красноармейском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх