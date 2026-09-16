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Царьград

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В Подмосковье до 2035 года построят 12 новых станций метро

В Подмосковье до 2035 года построят 12 новых станций метро

До конца 2035 года в пяти подмосковных муниципалитетах планируется ввести в эксплуатацию 12 новых станций метрополитена.

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