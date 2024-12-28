Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Нет ни только друзей друг у друга, но и постоянных, ответственных партнеров за свои слова и действия! Все крутятся к...Трамп опоздал на ...
  • Сергей Кочегаров
    А надо было "случайно" не заметить снести надстройки и покорёжить пусковые люки. И, даже можно, извиниться за то, что...Россия заблокиров...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Руслан Техажев, вы даже не удосужились прочитать статью! О чём вы пишите? Такое впечатление, что вы живёте не в Росси...Что сделали с Рос...

Россия едва не совершила самоубийственную ошибку.

Россия едва не совершила самоубийственную ошибку.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников В минувшую среду состоялось заключительное заседание коллегии Военно-промышленной комиссии России, на котором были подведены итоги работы оборонно-промышленного комплекса России в 2024 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Каплуненко
Согласен!!!
Ответить
9 час.
АК
Александр Каплуненко
Пиндостан - на дно морское!
Ответить
9 час.
Зоя Гольдштаб
Давно пора пиратов двадцатого коления-НА ДНО!!!!!!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх