Россия едва не совершила самоубийственную ошибку.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников В минувшую среду состоялось заключительное заседание коллегии Военно-промышленной комиссии России, на котором были подведены итоги работы оборонно-промышленного комплекса России в 2024 году.
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