Трамп подписал закон об "адских" санкциях против России

© Evelyn Hockstein/Reuters Дональд Трамп 18 сентября подписал закон об «адских» санкциях против России.
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А Пути все пытается изобразить из Трампа друга России, принимая его эимссаров, и стараясь вести какие-то переговоры. Вопрос, а чем сможет ответить Россия? Так и будет продавать США титан по-дешевке, и уран для ядерных программ США? И удобреня гнать в США за копейки?