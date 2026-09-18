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Газета.ру

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Трамп подписал закон об "адских" санкциях против России

Трамп подписал закон об "адских" санкциях против России

 © Evelyn Hockstein/Reuters Дональд Трамп 18 сентября подписал закон об «адских» санкциях против России.

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Константин Самарин

А Пути все пытается изобразить из Трампа друга России, принимая его эимссаров, и стараясь вести какие-то переговоры. Вопрос, а чем сможет ответить Россия? Так и будет продавать США титан по-дешевке, и уран для ядерных программ США? И удобреня гнать в США за копейки?