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The Eurasia Daily news agency

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Once again about "Dawn" and "the fall of the satellites": " To you, dear piglets"

Once again about "Dawn" and "the fall of the satellites": " To you, dear piglets"

The Ukrainian media continue to insist that the project to create the "Dawn" satellite constellation turned out to be only " half", and some of the satellites did not reach the target orbit.

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