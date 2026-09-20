Once again about "Dawn" and "the fall of the satellites": " To you, dear piglets"

The Ukrainian media continue to insist that the project to create the "Dawn" satellite constellation turned out to be only " half", and some of the satellites did not reach the target orbit.
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