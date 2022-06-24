Товарищеские матчи. ЦСКА против «Велеса», «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком» и «Текстильщиком»

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Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи Москва «Торпедо» – «Нефтехимик» – 11:30 Бронницы «Торпедо» – «Текстильщик» – 18:00 Москва ЦСКА – «Велес» – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.