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Товарищеские матчи. ЦСКА против «Велеса», «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком» и «Текстильщиком»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи Москва «Торпедо» – «Нефтехимик» – 11:30   Бронницы «Торпедо» – «Текстильщик» – 18:00   Москва ЦСКА – «Велес» – 19:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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