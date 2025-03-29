«Национальность такая»: армянский тренер перестарался с воспитанием и избил чужого ребенка в Красноярске

Мигрантские сводки Фото: скриншот из видео в телеграм-канале «Preo_24» Вася* играл в футбол с мальчишками на площадке во дворе многоэтажек, когда к нему внезапно подлетел взрослый бородатый мужчина и на глазах у детей начал наносить удары.
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