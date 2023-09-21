NaukaTeh

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    В  СССР  совершивший  аварию  на  работе  отвечал  только  в  пределах  3-х  своих  должностных  окладов...  А  если ...Осужденные за кат...
  • Ирина Быкова
    Странно, что среди версий не рассматривалась самая вероятная - диверсия.Ан-124 упал на дома
  • Traveller
    Каких "автомобилей" выпустил авиазавод?Заглянул внутрь л...

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб

﻿﻿Привет всем, я давно не писал постов - у меня не было "плохого" настроения. Как известно, сейчас сентябрь, поэтому резко возрастает спрос на компьютерную технику – детям приходится либо делать презентацию, либо заходить в электронный кабинет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх