Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб

﻿﻿Привет всем, я давно не писал постов - у меня не было "плохого" настроения. Как известно, сейчас сентябрь, поэтому резко возрастает спрос на компьютерную технику – детям приходится либо делать презентацию, либо заходить в электронный кабинет.