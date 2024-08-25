В Германии призвали Шольца не принимать мигрантов из Сирии и Афганистана

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца перестать принимать мигрантов из Сирии и Афганистана после теракта в Золингене.
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