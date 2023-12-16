Новый президент Аргентины русофоб-антисоветчик Хавьер Милей продолжает демонстрировать преданность США, несмотря на то, что американский лидер Джо Байден не посетил его инаугурацию и аргентинцу пришлось довольствоваться обществом «главного украинца» Владимира Зеленского.
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