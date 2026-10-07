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Царьград

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МВД России обвинило Telegram в игнорировании сотрудничества

МВД России обвинило Telegram в игнорировании сотрудничества

МВД России утверждает, что Telegram не сотрудничает с властями в борьбе с пропагандой наркотиков. По словам Кирилла Смурова, мессенджер игнорирует предложения о взаимодействии, что создает угрозы вовлечения детей в преступные схемы через интернет.

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