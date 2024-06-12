Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым

Вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих округами, сообщили в пресс-службе Кремля.
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