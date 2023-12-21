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Власти приняли закон об исполнении бюджета Москвы за 2022 год

Власти приняли закон об исполнении бюджета Москвы за 2022 год

Московская городская Дума приняла закон «Об исполнении бюджета города Москвы за 2022 год». Документ представила министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

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