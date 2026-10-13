OneTwoTrip: 70% россиян готовы уменьшить повседневные расходы ради отпуска

Почти половина россиян готова сократить расходы на кафе, рестораны и доставку еды ради путешествий. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование SOKOLOV и OneTwoTrip.
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