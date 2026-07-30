В Госдуме назвали задержание чиновников Минпромторга по делу о растрате сигналом

Делать выводы о задержании чиновников Минпромторга и топ-менеджеров ГК «Эфко» по делу о растрате при производстве дронов пока преждевременно, указала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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