10 забытых шедевров советского кино

Первый учитель (1965) Дебютный полнометражный фильм Андрея Кончаловского — это уникальный экскурс в традиционное, но каждый раз играющее новыми красками, противостояние нового и старого, характерное не только для СССР, но и для любой другой страны.
Первый учитель (1965) Дебютный полнометражный фильм Андрея Кончаловского — это уникальный экскурс в традиционное, но каждый раз играющее новыми красками, противостояние нового и старого, характерное не только для СССР, но и для любой другой страны.
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