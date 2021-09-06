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10 забытых шедевров советского кино

10 забытых шедевров советского кино

Первый учитель (1965) Дебютный полнометражный фильм Андрея Кончаловского — это уникальный экскурс в традиционное, но каждый раз играющее новыми красками, противостояние нового и старого, характерное не только для СССР, но и для любой другой страны.

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