БПЛА, летевший в сторону Омска, сбили в районе Дружинского поселения в Омском районе, сообщает канал «Радар по всей России».
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БПЛА, летевший в сторону Омска, сбили в районе Дружинского поселения в Омском районе, сообщает канал «Радар по всей России».
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