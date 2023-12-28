Трамп заявил, что режиссер "Один дома 2" Коламбус умолял его сыграть в фильме

Бывший американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что его умолял сыграть роль в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992 год) режиссер картины Крис Коламбус, передает ТАСС.
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