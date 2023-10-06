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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Кому из женщин труднее всего найти свое любовное счастье: проверьте числа в дате рождения

Кому из женщин труднее всего найти свое любовное счастье: проверьте числа в дате рождения

Кому из женщин труднее всего найти свое любовное счастье: проверьте числа в дате рождения Алёна Юрьева Каждая женщина мечтает о настоящей любви и счастье в отношениях, но иногда кажется, что несмотря на все усилия, успеха добиться не удается.

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