Омские электрички с 15 декабря перейдут на зимнее расписание. Здесь можно посмотреть новое время их отправления и прибытия.
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Омские электрички с 15 декабря перейдут на зимнее расписание. Здесь можно посмотреть новое время их отправления и прибытия.