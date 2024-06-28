МВФ предупреждает: Госдолг США может обрушить всю мировую экономику

Международный-валютный фонд видит угрозу в огромном внешнем долге Соединённых штатов.По подсчётам МВФ, госдолг США к 2032 году может превысить 140% ВВП, а это значение угрожает банкротством как самим Соединённым штатам, так и всей мировой экономике.