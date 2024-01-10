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Мэр Екатеринбурга приказал эвакуировать машины, которые мешают расчистке улиц

Мэр Екатеринбурга приказал эвакуировать машины, которые мешают расчистке улиц

Глава города предложил устанавливать знаки, запрещающие парковку, чтобы быстрее приводить город в порядокПроверить, как в Екатеринбурге убрали улицы от снега, решил 10 января, во второй рабочий день года, мэр Алексей Орлов.

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