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В Киеве и Кривом Роге слышны взрывы

О новом взрыве в Киеве сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.  По сообщению источника, в Киеве и Киевской области, а также в Кривом Роге слышны взрывы.

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