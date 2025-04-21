На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Вулкан Ключевская сопка активизировался и начал извергаться на Камчатке. Ночью в вершинном кратере было отмечено свечение, о чем сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
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