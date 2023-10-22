Путин заступился за экс-канцлера ФРГ: Чем дальше от Шрёдера – тем ближе к нацистам

Президент России прокомментировал нападки на бывшего канцлера Федеративной Республики Германии, которого стараются не "брать в один кадр" с ШольцемВладимир Путин раскритиковал немецкое руководство за отношение к экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру.