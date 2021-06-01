Заноза

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Юлия Витязева: Страх и ненависть инквизиторов из 90-х

Юлия Витязева: Страх и ненависть инквизиторов из 90-х

«Если сегодня где-то и есть оставшийся фашизм — это Российское государство. Празднование победы, георгиевские ленточки — это пошло и безнравственно» — заявил Андрей Зубов на «Форуме Святой инквизиции Свободной России» Там ещё прекрасное прозвучало: «Прощение — это роскошь, которую надо заслужить наказанием!» Собственно, это — девиз данного сборища, на котором русофобы всех мастей уже который год обсуждают, как они после победы над Путиным сначала посадят всех неугодных, а потом начнут панувать.

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Alex
Ну, почему же против списков. Вот, готовый список ублюдков. Прямо списком и отправить на строительство БАМа 2. Они же хотят светлого будущего для Сибири? Дайте им шанс его построить.
Alex Немо
Але, уроды. Вы совсем мозгами поехали или их у вас небыло от рождения? Хоите посмотреть альтернативу развития России без Путина. Пожалте на мою незалежну. Фашисты из батальона нахтигаль маршируют по Киеву как будто не было Нюренбергского процеса, последыши бандеры убивают и сжигают людей живьем по всей Украине. Экономический потенциал одной из ведущих производственных, в свое время стран, сведен практически до нуля. Уже почти закончились остатки оборудования и материалов со складов СССР которые еще можно продать на сторону. Хотите такого будующего для своей России? Ну таки америка вам поможет, только уберите Путина!

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