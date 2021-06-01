Юлия Витязева: Страх и ненависть инквизиторов из 90-х

«Если сегодня где-то и есть оставшийся фашизм — это Российское государство. Празднование победы, георгиевские ленточки — это пошло и безнравственно» — заявил Андрей Зубов на «Форуме Святой инквизиции Свободной России» Там ещё прекрасное прозвучало: «Прощение — это роскошь, которую надо заслужить наказанием!» Собственно, это — девиз данного сборища, на котором русофобы всех мастей уже который год обсуждают, как они после победы над Путиным сначала посадят всех неугодных, а потом начнут панувать.