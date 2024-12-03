Россиян массово разводят на деньги через новую схему с QR-кодами. Мошенники представляются налоговиками, сообщают о незадекларированных денежных средствах и пугают их конфискацией.
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Россиян массово разводят на деньги через новую схему с QR-кодами. Мошенники представляются налоговиками, сообщают о незадекларированных денежных средствах и пугают их конфискацией.