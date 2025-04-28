Эксперт напомнила, как должны оплачивать работу в майские праздники

В период майских праздников россияне, привлекаемые к работе, вправе рассчитывать на двойную оплату. На это обратила внимание Марина Лопатина, эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, сообщают РИА Новости.
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