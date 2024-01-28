Нет, но ведь кому-то это надо? Кто-то наверняка стоит за всем этим? Новая схема легализации незаконных мигрантов подсвечена общественником, членом СПЧ при президенте РФ Кириллом Кабановым.
Член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов обнаружил схему регистрации мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
Очередное доказательство правильной, государственной политики Сталина, который аппарат госчиновников содержал за счёт государства. Да, они имели квартиры, машины, дачи, но все это было ГОС и при малейшем подозрении и они, и их дети лишались всего этого благополучия с прямой дорогой на лесоповал.
Ответить
11 час.
Надежда Кувыкина
Схема кого то удивила? Чиновников, которые ни хрена не делают, в смысле контроля... А мы не удивлены вовсе. Столько говорят и ничего не делается пока. И все чиновники выйдут безнаказанно из этой схемы. Господи, да когда же будет зачистка в кадрах? Неужели нет честных чинуш?
Ответить
9 час.
Игорь Василевский
Все просто. Диаспоры прикупили тех, кто заведует миграцией. Практически всех. И для этих чиновниковраскрытие схем - это тюрьма. Поэтому так и сопротивляются
Ответить
6 час.
Свежие комментарии