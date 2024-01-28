Член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов обнаружил схему регистрации мигрантов

Татьяна Кибишева Очередное доказательство правильной, государственной политики Сталина, который аппарат госчиновников содержал за счёт государства. Да, они имели квартиры, машины, дачи, но все это было ГОС и при малейшем подозрении и они, и их дети лишались всего этого благополучия с прямой дорогой на лесоповал.

Надежда Кувыкина Схема кого то удивила? Чиновников, которые ни хрена не делают, в смысле контроля... А мы не удивлены вовсе. Столько говорят и ничего не делается пока. И все чиновники выйдут безнаказанно из этой схемы. Господи, да когда же будет зачистка в кадрах? Неужели нет честных чинуш?