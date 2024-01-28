Страна и люди
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Страна и люди

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Член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов обнаружил схему регистрации мигрантов

Член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов обнаружил схему регистрации мигрантов

Нет, но ведь кому-то это надо? Кто-то наверняка стоит за всем этим? Новая схема легализации незаконных мигрантов подсвечена общественником, членом СПЧ при президенте РФ Кириллом Кабановым.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Очередное доказательство правильной, государственной политики Сталина, который аппарат госчиновников содержал за счёт государства. Да, они имели квартиры, машины, дачи, но все это было ГОС и при малейшем подозрении и они, и их дети лишались всего этого благополучия с прямой дорогой на лесоповал.
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11 час.
Надежда Кувыкина
Схема кого то удивила? Чиновников, которые ни хрена не делают, в смысле контроля... А  мы не удивлены вовсе. Столько говорят и ничего не делается пока. И все чиновники выйдут безнаказанно из этой схемы. Господи, да когда же будет зачистка в кадрах? Неужели нет честных чинуш?
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9 час.
Игорь Василевский
Все просто. Диаспоры прикупили тех, кто заведует миграцией. Практически всех. И для этих чиновниковраскрытие схем - это тюрьма. Поэтому так и сопротивляются
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6 час.

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