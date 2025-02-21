«С каждым годом ухудшается»: Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в крае

Качество воды из централизованных систем водоснабжения с каждым годом ухудшается в Забайкалье, рассказала на брифинге замруководителя Управления Роспотребнадзора по краю, курирующая вопросы санитарного надзора Динара Ульданова.
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