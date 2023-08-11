Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне СВО

ВСУ продолжают нести большие потери в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Согласно оперативным данным, которые 11 августа на брифинге Минобороны РФ сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, только на одном лишь Донецкой направлении за последние сутки ВС РФ уничтожили до 180 украинских боевиков, 7 БМП, 2 пикапа, 2 гаубицы Д-20, боевую машину ЗРК «Стрела-10» и самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США.