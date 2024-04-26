До конца голосования за объекты благоустройства в Петербурге осталось четыре дня

Свои голоса отдали уже более 500 тысяч петербуржцев До 30 апреля каждый петербуржец старше 14 лет может выбрать территорию, которую, по его мнению, необходимо благоустроить, сообщили сегодня в пресс-службе медиацентра Петербурга.