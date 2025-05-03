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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Уютная жизнь хоббитов в новом геймплейном ролике Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Уютная жизнь хоббитов в новом геймплейном ролике Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Уютная жизнь хоббитов в новом геймплейном ролике Tales of the Shire: A The Lord of the Rings GameЕсли вы когда-либо мечтали пожить жизнью настоящего хоббита, то Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game может стать именно той игрой, которую вы ждали.

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