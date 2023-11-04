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Полное мимими: детеныш панды из Московского зоопарка освоил новый навык

Полное мимими: детеныш панды из Московского зоопарка освоил новый навык

Малышка-панда, появившаяся на свет в Московском зоопарке, начала различать окружающие предметы. Для детеныша панды это достижение стало вторым за последние несколько дней: кроха прогрессирует не по дням, а по часам.

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