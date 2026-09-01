Военные грузы не дошли до фронта: что разнесли российские дроны под Одессой?

ВС РФ поразили логистический центр ВСУ в Одесской области 1 сентябряРоссийские войска нанесли удары по объектам украинской логистики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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Превратить усраину в пустыню!👻
"...существенно нарастили..." - это когда врагу нечем воевать.
А когда враг в день запускает по 300-500 дронов иносранного производства собранных вроде как бы на коленках на территории уркаины из комплектов типа "самоделкин", это игры в кошки мышки с гражданами своей страны. Где в игре на кону жизни не только бойцов на ЛБС, но и гражданского населения!