Начальник управления гражданской обороны призывает: Готовьтесь к чрезвычайным ситуациям

Гибридные атаки на инфраструктуру Германии участились, пишет T-Online. Вице-президент управления гражданской обороны ФРГ призывает немцев быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и длительным отключениям электроэнергии.
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