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"Важно не переохладить". Путин рассказал об экономике России и снижении инфляции

"Важно не переохладить". Путин рассказал об экономике России и снижении инфляции

Президент подчеркнул, что сейчас нет смыла экономить деньги Нельзя допустить переохлаждения экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

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