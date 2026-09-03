"Важно не переохладить". Путин рассказал об экономике России и снижении инфляции

Президент подчеркнул, что сейчас нет смыла экономить деньги Нельзя допустить переохлаждения экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, сообщает РИА Новости.