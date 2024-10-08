Поддержка и единство: Братск отправил 11 мужчин на службу по контракту

Сегодня Братск стал свидетелем важного события, подчеркивающего единство и поддержку горожан. Под руководством мэра Александра Дубровина 11 решительных мужчин отправились на сборный пункт в Шелехов для подписания контракта с Министерством обороны России.
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