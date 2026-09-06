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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Харрисон Смит вернулся в «Миннесоту» и проведет 15-й сезон в НФЛ

Сейфти Харрисон Смит подписал новый контракт с «Миннесота Вайкингс». Однолетнее соглашение рассчитано на $12,3 млн, а с учетом бонусов за выступление команды в плей-офф его стоимость может достичь $16,3 млн.

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