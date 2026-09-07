«Самоубийственные меры»: почему ЕС отказался от создания группы высокого уровня по обороне

Европейская комиссия подтвердила отказ от создания группы высокого уровня ЕС по обороне, которую пыталась сформировать глава дипслужбы объединения Кая Каллас.
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