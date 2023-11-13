Мужчину арестовали за передачу СБУ данных о расположении воинских частей

В Красноярском крае ФСБ задержали местного жителя за передачу данных СБУ В Красноярском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Дивногорска, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры.
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