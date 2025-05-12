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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монтеррей» уволил Демичелиса с поста главного тренера

«Монтеррей» уволил Демичелиса с поста главного тренера

Мексиканский клуб объявил о прекращении сотрудничества с аргентинским специалистом. Имя нового тренера «Монтеррея» будет объявлено в ближайшее время.

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