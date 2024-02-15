Политнавигатор Украина заявила о потоплении еще одного российского корабля Украина заявила о потоплении большого десантного корабля «Цезарь Куников» в результате удара по нему морских дронов в открытом море в районе Южного берега Крыма, распространив видео атаки.
Без Одессы, Николаева и Очакова флот будет под угрозой – офицер об атаке на БДК Цезарь Кунников
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
На сто процентов Вы правы! Время другое и вооружения другие. Большие корабли, большие мишени, не промахнешься.Тем более на Черном море.Но причина все таки не в этом и все об этой причине знают, но никто не может принять решение отвечать адекватно по тем силам, кто претворяет в жизнь эти теракты.Все говорят про британские беспилотники и что? Где ответ по Британии? Потопили наш корабль? Быстро нанесли удар по британскому кораблю и потопили. Думаете начнется война с Британией? Не начнется, если потопить их корабль. Война начнется с Британией в том случае, если российские руководители будут прятать голову в песок и на все наглые выходки бритов не будут отвечать адекватно.Если писать откровенно, то должен был быть потоплен тот корабль, который нарушил наши территориальные воды около Крыма, еще в 2021 году, возле мыса Фиолент. Если бы это было сделано, то сейчас бриты не прыгали бы так.Вот эта трусоватость российского руководства, точно приведет к большой войне.
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4 час.
ВМ
Владимир Минаков
Да, полетели на Белгород ракеты производства Чехии - завод, их производивший, должен получить полновесный подарок, благодарственное письмо на Родину от командования. И у бритов тоже имеются претенденты на подарки, давно их ждущие. И по договору с Сунаком, им черноморские друзья будут обязаны оказать посильную помощь. Что интересно, никто войну не объявит - это же смертельно опасно , могут оказаться жителями подводной лодки среди океана, у которой отказала система всплытия...
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4 час.
ИА
Игорь Андреев
Адмирал Ф.С. Октябрьский (настоящая фамилия - Иванов) был редкостный карьерист и, специально, для продвижения по служебной лестнице, взял себе "революционную" фамилию. "Прославился" бездарным и безынициативным руководством КЧФ во время ВОВ! В июле 1942 г. добился разрешения от Ставки ВК и трусливо сбежал из осажденного Севастополя!
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1 час.
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