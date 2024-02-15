Без Одессы, Николаева и Очакова флот будет под угрозой – офицер об атаке на БДК Цезарь Кунников

ЛК

Любовь Кузьмина

На сто процентов Вы правы! Время другое и вооружения другие. Большие корабли, большие мишени, не промахнешься.Тем более на Черном море.Но причина все таки не в этом и все об этой причине знают, но никто не может принять решение отвечать адекватно по тем силам, кто претворяет в жизнь эти теракты.Все говорят про британские беспилотники и что? Где ответ по Британии? Потопили наш корабль? Быстро нанесли удар по британскому кораблю и потопили. Думаете начнется война с Британией? Не начнется, если потопить их корабль. Война начнется с Британией в том случае, если российские руководители будут прятать голову в песок и на все наглые выходки бритов не будут отвечать адекватно.Если писать откровенно, то должен был быть потоплен тот корабль, который нарушил наши территориальные воды около Крыма, еще в 2021 году, возле мыса Фиолент. Если бы это было сделано, то сейчас бриты не прыгали бы так.Вот эта трусоватость российского руководства, точно приведет к большой войне.