В России могут ужесточить наказание за попытки помешать журналистам

Ранее сотрудница СМИ пострадала в Петербурге Глава Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, ужесточающий уголовное наказание за воспрепятствование журналистской деятельности.
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