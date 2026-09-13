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Кими Антонелли из «Мерседеса» выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»

Кими Антонелли из «Мерседеса» выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании — 14-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

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