Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🚂В Крыму изменится расписание электричек из-за ремонта станции Владиславовка Администрация Керчи сообщает, что с 26 февраля по 1 марта четыре электропоезда будут ездить по новому графику: 📌Поезд Nº6756 «Феодосия - Владиславовка» • отправление 8:00; • прибытие 8:35.