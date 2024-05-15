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Игнашевич о суперфинале Кубка: «Там скажется не столько мастерство, сколько психология, поэтому нет разницы, кто будет соперником. Жду победы «Балтики» 

Во вторник калининградцы обыграли «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов. — Слов нет, чтобы описать поддержку болельщиков.

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