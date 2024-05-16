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Брежнева допустила несколько промахов в браке с Меладзе, за что и поплатилась

Брежнева допустила несколько промахов в браке с Меладзе, за что и поплатилась

Последнее интервью Полины Гагариной привлекло внимание к Вере Брежневой. Певица призналась, что ее сотрудничество с Константином Меладзе рухнуло из-за вмешательства самой исполнительницы хита “Любовь спасет мир”.

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